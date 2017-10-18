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Dünya

Çipras: Kaygılarımıza rağmen Türkiye'nin AB yolunu destekliyoruz

Io Chokona / Atina, 18 Ekim 2017 (DHA) – Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaşanan sorunlara karşın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini söyledi

18 Ekim 2017 13:25

Io Chokona / Atina, 18 Ekim 2017 (DHA) – Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaşanan sorunlara karşın Türkiye\'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Çipras, \"“Kaygılarımıza rağmen Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunu destekliyoruz\" dedi.
Açıklamasında, Yunanistan’ın bulunduğu bölgedeki güvenliğin sağlanmasındaki rolüne de dikkat çeken Çipras, Türkiye ile diyaloglarının sürdüğünü, sıkça yaşanan sorunlara rağmen Türkiye’nin AB yolunu desteklemeye devan edeceğini söyledi ve ekledi:
\"Kaygılarımıza rağmen Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunu destekliyoruz ve tabii ki NATO’da da kalmasını istiyoruz; ama, uluslararası hukuka saygı duyması şart” dedi.
Kıbrıs sorununa da değinen Yunanistan Başbakanı, \"İşgalci ve garantör kuvvetler olmadan adil ve uygulanabilir bir çözümden yanayız\" diye ekledi.
İki liderin açıklamasında da Trump, iki ülkenin çok eskilere dayanan ilişkilerine ve Yunan kültürünün Batı kültürüne yaptığı katkıyı vurguladıktan sonra, bu yakın ilişkileri sürdürmek niyetinde olduğunu belirtti.
Trump, Yunanistan’ın son yıllarda zor günler yaşadığını, büyük çaba gösterdiğini ve yakında her şeyin düzene gireceğine inandığını söyledi ve birkaç gün önce Yunanistan Başbakanı\'nın uçtuğu F16 savaş uşaklarının modernize edileceğini de ekledi.
Açıklamasında, ülkesi ile ABD ilişkilerine değinen Çipras, Yunanistan’ın Türkiye ile olan ilişkilerinin üzerinde de durdu.
ABD ile stratejik konularda işbirliğinde bulunmalarının her iki ülkenin yararına olacağını söyleyen Çipras, Donald Trump’ı Yunanistan’a davet etti. (Fotoğraflı)

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