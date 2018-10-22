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Dünya

Çipras: Emekli maaşlarında kesinti uygulanmayacak

Io Chokona / Atina, 22 Ekim (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı'nı Nikos Kotzias’tan devralırken, Avrupa Birliği’nin, sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ilk kez emekli maaşlarında kesinti uygulamasını öngörmeyen büt

22 Ekim 2018 14:24

Io Chokona / Atina, 22 Ekim (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı\'nı Nikos Kotzias’tan devralırken, Avrupa Birliği’nin, sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ilk kez emekli maaşlarında kesinti uygulamasını öngörmeyen bütçe tasarısını onayladığını duyurdu.
Çipras, “Avrupa Birliği sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ilk kez emekli maaşlarında kesinti uygulamasını öngörmeyen bütçe tasarısını onayladı; bu da Yunan halkı için daha umut verici günler müjdeliyor” dedi. 

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