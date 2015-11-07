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Çipras: Ege'de yaşanan mülteci dramından Türkiye sorumlu

Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye-Yunanistan sınırındaki tel örgünün kaldırılması ile ilgili "Orada mayın tarlası var; insanlar denizde boğulmak yerine orada can verir" dedi

07 Kasım 2015 12:43

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ege Denizi’nde yaşanan mülteci dramıyla ilgili olarak Türkiye’yi sorumlu tuttu. AB kararı olmadan Türkiye ile sınırı açmayı reddeden Çipras, “Türkiye kaçakçılarla mücadele etmek zorunda. Mültecilerin Türkiye’de kalması gerekir. Yaşanan dramdan Türkiye sorumlu” dedi.

Hürriyet’ten Ali Varlı’nın haberine göre; Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi’nde yaşanan mülteci krizinden Türkiye’yi sorumlu tuttu. Çipras, önceki gün ziyaret ettiği Midilli Adası’nda Alman Bild Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Türkiye’nin kaçakçılarla mücadele etmek zorunda olduğunu belirterek, yaşanan dramdan da Türkiye’nin sorumlu olduğunu iddia etti.

 

“Tel örgüler kalacak”

 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki 12 kilometrelik kara sınıra çekilen tel örgülerin kalacağı mesajını ise Çipras şu sözlerle verdi: “Kim ki, bizim tel örgülerimizi kaldırmamızı istiyorsa gerçekleri görmezden geliyor veya inkâr ediyor. Orada mayın tarlası var. İnsanlar denizde boğulmak yerine orada can verir.” Çipras, “Yunan Savunma Bakanlığı, tel örgülerin bulunduğu Türkiye sınırında mayınların kalmadığını söylüyor” hatırlatması üzerine “Türkiye’nin tüm mayınları temizlediğinden biz nasıl emin olabiliriz? İnsanları ölüme gönderemeyiz” cevabını verdi.

 

“Tek başıma karar veremem”

 

“Resmi bilgilere göre her gün aralarında çocukların bulunduğu insanlar Ege Denizi’nde boğuluyor” hatırlatmasına da Çipras’ın cevabı şu oldu: “Türkiye sınırı Avrupa Birliği’nin sınırıdır. Ben tek başıma buna karar veremem.”Bild’in, “Siz, Türkiye ve Avrupa Birliği ile bu konuda neden görüşmeler yapmıyorsunuz” sorusuna Çipras, “Bizim pozisyonumuz mültecileri Türkiye’nin alması gerektiği yönünde. Türkiye’de mülteci kampları kurulmalı. Türkiye kaçakçılarla mücadele etmeli ve onları durdurmalı” yanıtını verdi.

 

“2.5 milyon insan bekliyor”

 

Muhabirin “Ama bu gerçekleşmiyor” sözleri üzerine Çipras “Görüyorsunuz. Avrupa Birliği’ndeki tüm buluşmalarda muhafazakâr hükümetler, bizi sınırların güvenliğini tam olarak sağlamamakla itham ediyor. Onlar, mültecileri bizim Avrupa’ya gönderdiğimizi söylüyor. Şimdi de bizden telleri kaldırmamızı istiyorlar. Türkiye’de 2.5 milyon insan bekliyor” dedi. “İnsanlar gelecekse tek güvenli yol bu. Neden boğulmaya bırakılıyor” sorusu üzerine Yunan Başbakan, “Türkiye ile AB kabul ediyorsa... Yunan hükümeti böylesi bir kararı tek başına alamaz. Ayrıca bana göre botların yollanması sona ermeyecektir, yalnızca aldıkları ücret azalacaktır. Bu dramdan Türkiye sorumlu” diye konuştu.

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