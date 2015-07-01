Çipras: Daha iyi şartlar için referandumda ret oyu verilmesi gerekli bir adım

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bu akşam toplanacak Eurogroup Maliye Bakanları zirvesinden bir yanıt gelmesi durumunda, derhal yanıt vereceklerini duyurdu. Yunan Başbakanı Çipras, 5 Temmuz'da yapılacak referandum için "Kreditörlerden daha iyi şartlar almamız için referandumda ret oyu verilmesi gerekli bir adım" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çipras, aynı zamanda 5 Temmuz'daki referandum hakkında da konuştu.

Yunan Başbakan, "Kreditörlerden daha iyi şartlar almamız için referandumda ret oyu verilmesi gerekli bir adım" diye devam etti.

Diğer yandan bu akşamki zirve öncesinde, Avrupalı liderlerden önemli açıklamalar geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği’nin geleceği için çok önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan kriziyle ilgili olarak konuşan Merkel, “Yunanistan’la müzakere kapıları hep açıktı bundan sonra da hep açık kalacak” dedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Yunanistan'la acil olarak anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Pazar günkü referanduma kadar Yunanistan’a yeni bir kurtarma programı sunulmayacağına işaret eden Şansöyle Merkel referanduma gitmenin Yunan haklının hakkı olduğunu fakat Euro Bölgesi ülkelerinin de hakları bulunduğunu ifade etti.

'Yorum yok'

Öte yandan Yunanistan'ın 20 Temmuz'a kadar anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı konusunda açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, "Referandumdan önce bir anlaşmaya gerek yok. Yunanistan'ın kreditörleriyle anlaşıp anlaşamayacağı konusunda bir yorum yapmayacağım. Her şeye açığız" açıklamasında bulundu.