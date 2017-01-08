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BBC Türkçe

Çipras: Cenevre görüşmelerine katılmaya hazırım

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de başlayacak olan Kıbrıs çözüm müzakerelerine "en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu" açıkladı

08 Ocak 2017 22:40

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de başlayacak olan Kıbrıs çözüm müzakerelerine 'en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu' açıkladı.

Açıklamayı yapan başbakanlık bürosu, Başbakan Çipras'ın Cenevre müzakerelerinden başarılı sonuçlar alınması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü, 'Türkiye tarafında da aynı amaç güdülüyorsa, 12 Ocak'ta yapılacak garantör devletler görüşmelerine en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu' belirtti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, garantör devletler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katılmasını arzu ederken, Erdoğan'ın bu toplantıya katılımı konusunda henüz somut bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtiyor.

Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, New York'ta bulunan Birlemiş Milletler merkezinde Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ikili görüşmeden sonra 'maalesef uzlaşmaya yakın bir sonuç alınamadığını' açıklaması dikkati çekti.

Kocias'ın, Kıbrıs sorununun çözümünü öngören müzakerelerin çerçevesinde 'garantörlük sisteminin lağvedilmesi ve Türk askerlerinin Ada'dan çekilmesi' tezinde ısrar etmesi, 12 Ocak'ta yapılacak olan garantör devletler (Türkiye, Yunanistan, İngiltere) toplantısını başarısız kılacağından endişe duyuluyor.

Yunan basınındaki bazı yorumlarda ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin içinde karşılaştığı terör saldırılarına ve anayasa değişikliği için yapılması beklenen referanduma daha fazla önem verdiğine" dikkat çekiliyor; "Erdoğan'ın Cenevre müzakerelerine katılmaması durumunda Kıbrıs çözüm müzakerelerinin Türkiye'de yapılacak referandumdan sonrasına kalacağı" görüşüne yer veriliyor.

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