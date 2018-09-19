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Dünya

Çipras AB gayri resmi Zirvesi için Avusturya'ya gidiyor

Io Chokona / Atina, 19 Eylül (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği (AB) gayriresmi Zirve Toplantısı’na katılmak üzere bugün Avusturya’nın Salzburg kentine gidecek

19 Eylül 2018 15:30

Io Chokona / Atina, 19 Eylül (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği (AB) gayriresmi Zirve Toplantısı’na katılmak üzere bugün Avusturya’nın Salzburg kentine gidecek.
Çipras önce Avrupa Sosyalist Partisi’nin hazırlık zirvesine, sonra da göçmen sorununu görüşmek üzere Avrupa Birliği ülkelerinin liderleriyle akşam yemeği toplantısına katılacak.
Çipras, Perşembe sabahı da Avrupa’yı ilgilendiren güvenlik meselesinin ve göçmen sorununun ele alınacağı AB gayriresmi Zirve Toplantısı’na, daha sonra da Brexit konusunun ele alınacağı toplantıda yer alacak.
Çipras, Avusturya’ya hareket etmeden önce bugün Yunanistan’ı ziyaret eden Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammet Al Thani ile Maksimu Konağı’nda görüştükten sonra da İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Dimitris Avramopulos ile görüşecek.

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