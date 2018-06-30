Çipras: AB derin bir şekilde bölündü

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği ülkesi liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin ‘aşırı muhafazakar, şovenist ve göçmen karşıtı’ anlayış ile ‘demokratik insani’ anlayış arasında derin bir şekilde bölündüğü yorumunda bulundu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Çipras, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesinin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zorlu bir zirve süreci geçirdiklerini vurgulayan Çipras, "Hepimiz aynı değer ve prensiplere sahipmişiz gibi görünmüyor" ifadesini kullandı.

"Almanya ve İspanya ile çerçeve prensipler üzerine bir anlaşmaya vardık"

Çipras, AB'nin insan haklarına saygı, dayanışma ve hümanizm gibi kurucu değerlerin tüm 28 ülke tarafından paylaşılmadığını vurgulayarak, "AB iki anlayış arasında derin şekilde bölünmüş durumda; aşırı muhafazakar, şovenist ve göçmen karşıtı bir anlayış ile demokratik insani bir anlayış" diye konuştu.

Avrupa'ya göçmen akınını koordineli ve toplu bir şekilde yönetmeyi amaçladıklarına işaret eden Çipras, "Almanya ve İspanya ile çerçeve prensipler üzerine bir anlaşmaya vardık. Aile birleştirmeyi amaçlayan ikincil akımları asgariye indirmeyi hedefliyor" açıklamasını yaptı.

Ege adalarında yeni sığınmacı kampı inşa edilmeyecek

Çipras, anlaşmanın Yunanistan üzerinde ek bir sığınmacı yükü oluşturmadığını savunarak, "Balkan rotasının kapalı olması ve kuzey sınırımızda iki FRONTEX operasyonu devam ettiği için söz konusu akım aylık 100-150 kişi. Almanya ise Yunanistan tarafından sunulan ancak dondurulmuş bin 900 aileyi birleştirme talebini ele alacak" şeklinde konuştu.

Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Çipras, Türkiye-AB mutabakatının yanı sıra dondurulan ikili geri kabul anlaşmasının da uygulanması gerektiği çağrısında bulundu. Çipras ayrıca, göçmen mutabakatı kapsamında sığınmacıların tutulduğu Ege adalarında yeni sığınmacı kampı inşa edilmeyeceğini ve bu adalarda KDV artışını gerçekleştirmeyeceklerini söyledi.