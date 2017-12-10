T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çipli sahte sürücü belgesi ile yakalandılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İSTANBUL'dan Kuşadası ilçesine gelen 2 kişi otel görevlisinin şüphesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı

10 Aralık 2017 16:44

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İSTANBUL\'dan Kuşadası ilçesine gelen 2 kişi otel görevlisinin şüphesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, \'taklit edilemez\' denilen çipli sürücü belgesinin sahtesini, takma isimle kullandıkları ortaya çıktı. İki şüphelinin de çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.
Türkmen Mahallesi\'ndeki bir otele dün İstanbul\'dan geldiklerini söyleyen 2 kişi rezervasyon yaptırmak istedi. Resepsiyon çalışanı 2 kişinin hareketlerinden şüphelenerek polise haber verdi. Otele gelen polis ekipleri, 2 kişinin çipli ehliyetlerini kontrol etti. Taklit edilemeyecek derecede güvenli olduğu belirtilen çipli ehliyetlerin sahte olduğunu belirleyen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, çelişkili ifadeleri şüphelileri verdikleri üzerine gözaltına aldı. Polis gözaltına alınan 2 şüpheliyi parmak izi kontrolünden geçirdi. Ferhat T. olduğu öğrenilen ancak üzerinden Fırat Turhanlı adına sahte sürücü belgesi çıkan şüphelinin İstanbul\'da 7 ayrı suçtan arandığı belirtildi. Diğer şüpheli Şahin A.\'nın ise, Sabi Börek adına sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Şahin A.\'nın bilişim suçu, başkaları adına evrak düzenleyip bankalardan kredi çekmek, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte kimlik düzenlemek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak suçlarından hakkında çeşitli mahkemelerden kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu ifade edildi. Haklarında çeşitli mahkemelerden yargılama kararı bulunan ve sahte çipli ehliyetle yakalanan 2 şüpheliişlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAKuşadası ilçesineTürkmen MahallesiResepsiyonOteleTaklitMüdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiPolisFerhatFırat TurhanlıDiğerSabi BörekHaklarındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24