Çipli sahte sürücü belgesi ile yakalandılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İSTANBUL\'dan Kuşadası ilçesine gelen 2 kişi otel görevlisinin şüphesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, \'taklit edilemez\' denilen çipli sürücü belgesinin sahtesini, takma isimle kullandıkları ortaya çıktı. İki şüphelinin de çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

Türkmen Mahallesi\'ndeki bir otele dün İstanbul\'dan geldiklerini söyleyen 2 kişi rezervasyon yaptırmak istedi. Resepsiyon çalışanı 2 kişinin hareketlerinden şüphelenerek polise haber verdi. Otele gelen polis ekipleri, 2 kişinin çipli ehliyetlerini kontrol etti. Taklit edilemeyecek derecede güvenli olduğu belirtilen çipli ehliyetlerin sahte olduğunu belirleyen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, çelişkili ifadeleri şüphelileri verdikleri üzerine gözaltına aldı. Polis gözaltına alınan 2 şüpheliyi parmak izi kontrolünden geçirdi. Ferhat T. olduğu öğrenilen ancak üzerinden Fırat Turhanlı adına sahte sürücü belgesi çıkan şüphelinin İstanbul\'da 7 ayrı suçtan arandığı belirtildi. Diğer şüpheli Şahin A.\'nın ise, Sabi Börek adına sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Şahin A.\'nın bilişim suçu, başkaları adına evrak düzenleyip bankalardan kredi çekmek, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte kimlik düzenlemek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak suçlarından hakkında çeşitli mahkemelerden kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu ifade edildi. Haklarında çeşitli mahkemelerden yargılama kararı bulunan ve sahte çipli ehliyetle yakalanan 2 şüpheliişlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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