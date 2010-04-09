Çipli pasaportlar yolda

T24-

Akşam Gazetesi'nde Özkan Tamirak'ın hazırladığı habere göre sistem şöyle işleyecek; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Çapalı imzasıyla bütün illere pasaportlarla ilgili hazırlanan yeni düzenleme kurgusu gönderildi. Buna göre artık çipli pasaportlar için Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Pasaport Büro Amirlikleri, müracaatları ve gerekli evrakları aldıktan sonra Ankara'da oluşturulacak merkeze gönderecek. Pasaportlar burada hazırlandıktan sonra tekrardan gönderilen ile iade edilecek. İl Emniyet Müdürlükleri de pasaportları sahiplerine dağıtacak.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çapalı imzalı yeni kurguya göre, Türkiye genelinde pasaport müracaat alma bankolarında görevli 300 kadar personele, 19 Nisan - 1Mayıs tarihleri arasında 'Pasaport Müracaat Sistemi Kullanıcı Eğitimi' verilecek.



'Vatandaşlar mağdur olacak'



Tüm pasaportların tek bir yerden verilmesi uzmanlara göre yoğunluk ve bekleme sıkıntısı yaratacak. Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin konuyla ilgili açıklaması şöyle:



Emniyet'in bugüne kadar en çok övündüğü şey süratle pasaport vermekti. Pasaportlar aynı gün içinde verilebiliyordu. Yeni sistem, pasaportları güvenli hale getirmekle birlikte vatandaşın pasaport alabilmek için uzun bir süre beklemesini mecbur kılıyor. Bu durumda yeni teknoloji vatandaşın hayatına kolaylık getireceği yerde zorlaştırıyor. Bu sisteme geçilmeden önce en azından il merkezlerinde terminaller kurulması ve personelin eğitimden geçirilerek, bu pasaportların il merkezlerinde verilmesinin sağlanması gerekirdi. Şu anki durumda vatandaş mağdur olacaktır. Batı ülkelerinde böyle uygulamalar uzun yıllar alan hazırlıklar gerektirirken bizde akşamdan sabaha alınan kararlarla uygulamaya konulan yenilikler vatandaşı maalesef mağdur etmektedir. Emniyet en fazla övündüğü konuda zor duruma düşmüştür.'