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Yaşam

Çipli pasaportlar 2017 yılında hazır olacak

Tüm bilgilerin dijital olarak yer alacağı yeni nesil pasaporttan ilk etapta 4 milyon adet hazırlanacak

26 Eylül 2016 12:04

Avrupa Birliği'nin 72 kriteri arasındaki biyometrik pasaport uygulamasına 2017 yılı itibariyle geçilecek. Tüm bilgilerin dijital olarak yer alacağı yeni nesil pasaporttan ilk etapta 4 milyon adet hazırlanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat konusunda bir türlü uzlaşıya varılamazken, uygulama başlasa da başlamasa da “tam biyometrik pasaporta” 2017 başı itibarıyla geçilmesi öngörülüyor.

Bu doğrultuda 2017'nin ilk aylarından itibaren 4 milyon yeni nesil çipli pasaport hazırlanacak. Pasaport defter bedeli ise Maliye Bakanlığıtarafından açıklanacak. Uygulamadan önce pasaport almış vatandaşlar ise sadece defter ücreti ödeyerek, çipli pasaporta geçiş yapacaklar.

 

Tüm bilgiler yeni pasaportta olacak

 

AKŞAM’ın edindiği bilgilere göre, AB’nin Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat için belirlediği 72 şart arasındaki uygulamaya, vizesiz seyahat gerçekleşse de gerçekleşmese de geçilecek. Pasaportlar polikarbon yapılı olacak ve içeriğinde bulunan çipte parmak izi, fotoğrafı ve pasaport bilgileri dijital olarak yer alacak.

 

Türkiye, 100 milyon lira bütçe ayırdı

 

Pasaportların 2017 başı itibarıyla kullanmaya hazır olacağı kaydediliyor. Bu kapsamda 4 milyon pasaportun hazırlanarak 1 Ocak itibarıyla ilgili defter basımı yapan merkezlere yollanacağı ifade ediliyor. Türkiye yeni pasaportlar için yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçe ayırmıştı.

Yeni pasaport alınırken, hali hazırda geçerli pasaportu bulunan vatandaşlardan, ekvergi alınmayacak. Sadece defter ücreti tahsil edilecek. Şu an defter ücreti 87 lira seviyesinde bulunuyor. Ancak hiç pasaportu bulunmayan ve ilk kez alacak olan yurttaşlar yine vergi ödemek durumunda kalacak.

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