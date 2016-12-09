Çipli kimlik kartlarının ücreti belli oldu

Hatay Valiliği yeni kimlik kartları için başvuruların 1 Ocak’ta başlayacağını açıkladı. Valiliğin verdiği bilgiye göre yeni kimlik sahibi olmanın bedeli 15 TL.

Başvuruların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ya da Alo 199 hattından alınacağı belirtildi.

Yeni kimlik kartı başvuruları için biyometrik fotoğraf ve 15 liralık kart ücreti gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar yer aldı:

"Kimlik kartı başvurusu ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de 01/01/2017 tarihinden itibaren yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılacaktır.

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılır.