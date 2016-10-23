Çipli kimlik kartları 2017’de tüm illerde dağıtılacak

Halen 10 ilde devam eden yeni kimlik kartı başvuru ve dağıtımına 2017'de tüm illerde başlanacak. Kimlik paylaşım sistemine entegre çalışan uygulamalarda, çipli kimlikler yaygınlaşmadan önce gerekli değişiklikler de yapılacak

Habertürk’te yer alan habere göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı"na ilişkin yasal düzenlemenin 27 Ocak 2016'da yürürlüğe girdiği ve kimlik kartlarının 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de dağıtımına başlandığı hatırlatıldı.

Yeni kimlik kartlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda halen 10 ilde devam eden başvuru kabul ve dağıtım işlemleri, 2017'de tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilecek. Yeni kimlik kartlarının dağıtımının başlamasıyla çipli kimlik sahibi vatandaşların bazı kamu kurumlarındaki işlemleri sırasında sorun yaşadığı, çözümü için istenen bilgilerin ise yeni kimlik kartlarının üzerinde yazdığı şekliyle düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus kayıt sisteminden yararlanan tüm kurumların vatandaşlardan istediği kimlik doğrulama bilgilerinin, yeni kimlik kartlarında yer alan verilere göre yapılmasını istedi.

Nüfus cüzdanı ile çipli kimlik kartı üzerinde yer alan bilgilerdeki farklılıkların dikkate alınmadığı, kurumlar tarafından istenilen bilgi ve belgelerde sadece nüfus cüzdanına göre bilgi ve belge istendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kimlik paylaşım sistemi hizmeti kullanan kurumların kendi uygulamalarında yeni kimlik kartına uygunluğu daha önce bildirilmiş olan çıktı parametrelerine göre değişiklikleri gerçekleştirmedikleri, bu nedenlerle kimlik kartı alan vatandaşların sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Gerekli hassasiyetin gösterilerek, istenilen bilgi ve belgelerin yeni kimlik kartları üzerindeki bilgileri dikkate alarak düzenlenmesi, kimlik paylaşım sistemine entegre çalışan uygulamalarda ülke genelinde yaygınlaştırmaya başlamadan önce gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir."