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Yaşam

Çipli kimlik kartında yapılan hataya soruşturma

"Yapılan teknik hata ve yanlışlıkla ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır"

23 Eylül 2017 01:14

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da bir kadının başvuru yapmamasına rağmen adına çipli kimlik kartı düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakanlık'ta yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Çipli Kimlik Kartında Büyük Hata" başlığıyla haber yer aldığı hatırlatıldı. 

Açıklamada, Diyarbakır Yenişehir'de meydana gelen olayda Nezahat Barutçuoğlu'nun kimlik kartı başvurusu olmamasına rağmen kimlik kartı basılması ile ilgili yapılan ilk incelemede, sıralama kaymasına bağlı teknik ve sehven yapılan bir işlem olduğunun değerlendirildiği belirtildi. 

Sehven, hatalı yazılan kimlik kartının 21 Eylül 2017'de Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bugüne kadar 11 milyon 62 bin 312 adet çipli kimlik kart basılmış olup, şimdiye kadar sadece 20 adet kartta bu şekilde hata tespit edilmiştir. Yapılan teknik hata ve yanlışlıkla ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

 

 

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