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Çipli kimlik kartına 6 milyon kişi başvurdu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında 6 milyon 348 bin 91 kişinin çipli kimlik kartı almak için başvuruda bulunduğunu açıkladı

13 Mayıs 2018 15:30

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında 6 milyon 348 bin 91 kişinin çipli kimlik kartı almak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, 24 Haziran\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle, seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine 511 bin 597 yerleşim yeri beyanı yapıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında nüfus müdürlüklerinin 2018 yılından yaptığı işlemlerle ilgili şu ifadelere yer verildi:
\"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'nce, yılbaşından bugüne kadar doğum, evlenme, boşanma, gaiplik, idari kayıt düzeltme, kayıt düzeltme, ölüm, soybağı, tanıma, vatandaşlık, velayet, evlat edinme, yerleşim yeri beyanı olmak üzere toplam 3 milyon 588 bin 958 nüfus olayı tescil edildi. 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana  il ve ilçe nüfus müdürlüklerince 10 milyon 440 bin 945  kişiye işlem  yapıldı.\"
\'3\'Ü BİR YERDE UYGULAMASINA 2 MİLYON BAŞVURU\'
Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında \'3\'ü Bir Yerde\' uygulaması ile bilgi verilerek, şu ifadelere yere verildi:
\"2 Nisan\'dan itibaren \'3\'ü Bir Yerde\' uygulaması ile kimlik, pasaport, sürücü belgesi işlemleri, il ve ilçe nüfus müdürlüklerince yapılmaya başlanmıştı. Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 1 milyon 529 bin 285 kimlik kartı, 226 bin 922 pasaport, 276 bin 974 sürücü belgesi olmak üzere toplam 2 milyon 33 bin 181 başvuru yapıldı. Yılbaşından bu yana ise yeni çipli kimlik kartı başvurularının sayısı, 6 milyon 348 bin 91 oldu.\"

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