Ciple otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, aynı yönde giden otomobille cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Milas- Bodrum Karayolu\'nun 6\'ncı kilometresindeki Baharlı Kavşağı\'nda meydana geldi. Milas\'tan Bodrum yönüne giden Özge Akıncı (34) yönetimindeki 34 SA 4656 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Bülent Akyüz (46) yönetimindeki 28 KA 519 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, refüje çarparak yan yattı. Kazada cip sürücüsü Bülent Akyüz, aracında bulunan Türkan Akyüz (46), Cennet Su Akyüz (10) ve Gökçenur Akyüz (19) ile otomobil sürücüsü Özge Akıncı ve yanındaki Gözde Akıncı (40) yaralandı.

Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, gelen ambulanslarla 75\'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi\'ne ve İzan Özel Sağlık Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolu, yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapatıldı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından araçlar kaldırılarak, yol kısmen ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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