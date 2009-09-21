Ciple giderken otobüstekileri görünce ağlıyorum

İzdivaç programının eski sunucusu Esra Erol, gözyaşlarına boğuldu.



Özcan'ın "Hep böyle neşeli misin?" sorusu üzerine hayatından örnekler veren Erol, bir anda duygulanarak ağlamaya başladı. Erol'un kendisini duygulandıran yanıtı ise şöyleydi: "Aslında ben çok gülerim ama bir o kadar da hüzünlü bir insanım. Mesela bir gün arabayla giderken, yanımdaki otobüse baktım, tıkış tıkıştı! Yağmur da yağıyordu, hava çok soğuktu. O an otobüse daha fazla bakamadım ve kafamı çevirdim. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü ben o otobüsteki insanların ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ben de otobüse biniyordum. Dragos'tan binip, Mecidiyeköy'e geçiyordum ve bir saat sürüyordu. O yüzden obüstekilerin ne hissettiğini iyi biliyorum."

