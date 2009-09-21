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Ciple giderken otobüstekileri görünce ağlıyorum

Esra Erol'u gözyaşlarına boğan olay.

21 Eylül 2009 03:00

İzdivaç programının eski sunucusu Esra Erol, gözyaşlarına boğuldu.

Özcan'ın "Hep böyle neşeli misin?" sorusu üzerine hayatından örnekler veren Erol, bir anda duygulanarak ağlamaya başladı. Erol'un kendisini duygulandıran yanıtı ise şöyleydi: "Aslında ben çok gülerim ama bir o kadar da hüzünlü bir insanım. Mesela bir gün arabayla giderken, yanımdaki otobüse baktım, tıkış tıkıştı! Yağmur da yağıyordu, hava çok soğuktu. O an otobüse daha fazla bakamadım ve kafamı çevirdim. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü ben o otobüsteki insanların ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ben de otobüse biniyordum. Dragos'tan binip, Mecidiyeköy'e geçiyordum ve bir saat sürüyordu. O yüzden obüstekilerin ne hissettiğini iyi biliyorum." 

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