‘Çıplaklardı’ sözüne 2 bin 900 lira ceza

T24 - Ankara’da yedi öğrencinin öldüğü doğalgaz facisanın ardından yaptığı açıklama nedeniyle yargılanan eski Başkentgaz Genel Müdürü Veysel Karani Demir, 2 bin 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.





Demir, facianın ardından yaptığı açıklamada, ölen gençlerle ilgili olarak, 'Kimisi belden üstü yarı çıplaktı' sözleriyle büyük tepki çekti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





2 bin 900 liralık para cezası



Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Yargıç Kürşat Hamurcu, Demir’i, kişinin hatırasına hakaret suçundan 90 gün hapis cezasına çarptırdı. Atılı suçun, birden fazla kişiye karşı işlenmesi ve basın yoluyla yapılması gerekçesiyle cezayı 145 güne çıkartan Hamurcu, daha sonra bu cezayı 2 bin 900 lira adli para cezasına çevirdi. İddianamede, Demir’in TCK’nın “ölen kişinin hatırasına hakaret” suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca 4 yıla kadar hapsi istenmişti.





Müdüre 22 ay sonra verilen ceza



Başkent Doğalgaz AŞ Genel Müdürü Veysel Karani Demir, 2009 yılbaşında 7 gencin ölümünün ince alüminyum doğalgaz baca borusunda oluşan yırtıklar nedeniyle yaşandığı söylemiş, ölen gençlerle ilgili “Kimisi belden üstü yarı çıplaktı” demişti.





