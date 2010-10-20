T24 LogoT24 Logo
Yaşam

‘Çıplaklardı’ sözüne 2 bin 900 lira ceza

Doğalgazdan zehirlenerek ölen7 gencin ardından 'çıplaklardı' açıklamasını yapan Karani'nin hapsi para cezasına çevrildi...

20 Ekim 2010 03:00

T24 - Ankara’da yedi öğrencinin öldüğü doğalgaz facisanın ardından yaptığı açıklama nedeniyle yargılanan eski Başkentgaz Genel Müdürü Veysel Karani Demir, 2 bin 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.


Demir, facianın ardından yaptığı açıklamada, ölen gençlerle ilgili olarak, 'Kimisi belden üstü yarı çıplaktı' sözleriyle büyük tepki çekti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:


2 bin 900 liralık para cezası

Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Yargıç Kürşat Hamurcu, Demir’i, kişinin hatırasına hakaret suçundan 90 gün hapis cezasına çarptırdı. Atılı suçun, birden fazla kişiye karşı işlenmesi ve basın yoluyla yapılması gerekçesiyle cezayı 145 güne çıkartan Hamurcu, daha sonra bu cezayı 2 bin 900 lira adli para cezasına çevirdi. İddianamede, Demir’in TCK’nın “ölen kişinin hatırasına hakaret” suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca 4 yıla kadar hapsi istenmişti.  


Müdüre 22 ay sonra verilen ceza 

Başkent Doğalgaz AŞ Genel Müdürü Veysel Karani Demir, 2009 yılbaşında 7 gencin ölümünün ince alüminyum doğalgaz baca borusunda oluşan yırtıklar nedeniyle yaşandığı söylemiş, ölen gençlerle ilgili “Kimisi belden üstü yarı çıplaktı” demişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24