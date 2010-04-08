T24- ABD'de baş gösteren çıplak yoga modası bazı yogiler tarafından gereksiz olarak ifade ediliyor.





Bazı kurslar karma olarak yapılsa da müşterilerin çoğunun eşcinsel erkekler olduğu belirtiliyor. Çıplak modanın mucidi ve "Hot Nude Yoga" (Seksi çıplak yoga) isimli DVD'lerin sahibi Aaron Star, "Birçok insan, özellikle de New York'ta yaşayanlar, başkalarıyla samimi bir şekilde iletişim kurma şansını yakalayamıyor" dedi. Ancak bazı yogiler çıplak yoga modasına şüpheyle yaklaşıyor ve “Gereksiz” diyor.