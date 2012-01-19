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Yaşam

'Çıplak poz verdin, İran'a gelemezsin'

Fransa'da yayımlanan bir magazin dergisine çıplak poz veren İranlı oyuncu Gülşifte Farahani, ülkesinde istenmeyen kişi ilan edildi.

19 Ocak 2012 02:00


T24 -  Fransa'da yayımlanan bir magazin dergisine çıplak poz veren İranlı oyuncu Gülşifte Farahani, ülkesinde istenmeyen kişi ilan edildi.

Leonardo DiCaprio’yla çevirdiği filmde başını örtmeyen İranlı aktrist Gülşifte Farahani, Fransa’da da Madame Le Figaro Dergisi’ne çıplak pozlar verince ülkesinde istenmeyen kişi ilan edildi. Ahmedinejad yönetimi, “İran’a gelme” dedi Gülşifte Farahani’nin bu pozları İran’ı kızdırdı.


'Sanatını başka yerde yap'

Farahani, İran Kültür ve İrşad Bakanlığı’ndan “İran’ın aktör ve aktristlere gereksinimi yok, sanatsal hizmetlerinizi başka yerlerde yapabilirsiniz” şeklinde bir uyarı aldığını söyledi. Ahmedinejad yönetiminin aforoz ettiği İranlı sanatçı, çıplak fotoğraflarının yayımlanmasından sonra Facebook sayfasına çok sayıda mesaj geldiğini sözlerine ekledi. Farahani, mesaj gönderenlerden bir kısmının kendisini “ahlaksızlıkla” suçlarken, tabulara baş kaldırdığı için “hayranlıklarını” ifade edenlerin de olduğunu dile getirdi.


Geçen yıl Paris'e yerleşmişti

Farahani, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yönetiminin sinema sektörüne uyguladığı baskıcı tutumu protesto için, geçen yıl ülkesini terk edip Paris’e yerleşmişti.


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