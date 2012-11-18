Üniversitelilerin 'çıplak masaj baskısı' davası sonuçlandı

İzmir, Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Cilt Bakımı ve Güzellik Bölümü’nde okuyan kız öğrencilerin, 1.5 aylık stajlarında ’çıplak masaj’ yapmamaları durumunda sınıflarını geçemediklerini, staj için gönderildikleri otellerde ise karşılarına çırılçıplak çıkan erkeklerin tacizine uğradıklarını iddia ederek suçladıkları sözleşmeli eğitmenler N.A. ve ablası M.A.’nın, öğrenciler aleyhine açtığı toplam 160 bin liralık tazminat davası mahkemece reddedildi.

DHA'da yer alan habere göre; Yaklaşık 4 yıldır süren hukuk mücadelelerinde haklı bulunmalarına yıllar sonrada da olsa çok sevindiklerini söyleyen kız öğrencilerden T.B. "En azından bizden sonraki kız öğrenciler bu tür baskılara maruz kalmadan, sadece eğitimlerini almış oldular" dedi.

Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Cilt Bakımı ve Güzellik Bölümü’nde eğitim gören 7 kız öğrenci ve velilerinin şok etkisi yapan ’çıplak masaja zorlanma’ iddiaları, 2008 yılının mart ayında bir televizyon kanalındaki programda dile getirildi. Kız öğrenciler, 1.5 aylık staj döneminde hocalarından, Ege ve Akdeniz bölgesinde bağlantı kurdukları otellerin sauna ile hamamlarında turistlere masaj yaparak eğitimlerini tamamlamaları için baskı gördüklerini, uymayanların ise sınıflarını geçemediklerini ileri sürmüştü. Öğrenciler ayrıca, staj koşullarını kabul eden kız öğrencilerin, masaj sırasında çırılçıplak erkek turistlerin tacizine uğradığını iddia etti.

Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Cilt Bakımı ve Güzellik Bölümü’nde eğitim gören 7 kız öğrencinin ’çıplak masaja zorlanma’ iddiaları, 2008 yılının mart ayında bir televizyon kanalındaki programda dile getirilmişti.

Kız öğrenciler, 1.5 aylık staj döneminde hocalarından, Ege ve Akdeniz bölgesinde bağlantı kurdukları otellerin sauna ile hamamlarında turistlere masaj yaparak eğitimlerini tamamlamaları için baskı gördüklerini, uymayanların ise sınıflarını geçemediklerini iddia etmişlerdi. Öğrenciler ayrıca, staj koşullarını kabul eden kız öğrencilerin, masaj sırasında çıplak erkek turistlerin tacizine de uğradıklarını ileri sürdü.

160 bin lira tazminat talebi reddedildi

Suçlanan sözleşmeli eğitmenler N.A. ve kardeşi M.A., iddialarını televizyon programlarında da ifade eden öğrencilerden E.A., T.B., M.Y. ve C.G. hakkında, avukatları Ahmet Ökten aracılığıyla İstanbul Bakırköy 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 160 bin liralık tazminat davası açtı.

Avukat Ökten mahkemeye verdiği dilekçede, N.A ve M.A.’nın idari soruşturmaya tabi tutulduklarını, soruşturma süresince ücretsiz izinli sayıldıkları için maddi kayıp yaşadıklarını, ayrıca manevi çöküntü içerisine girdikleri için de psikolojik tedavi görmek zorunda kaldıklarını ileri sürdü. Ayrıca, bekar olan müvekkillerinin iddialar üzerine tehdit aldığını, medeni durumlarının da yaşadıklarından etkilendiğini öne sürdü.

Yaklaşık 4 yıldır süren dava sonunda sözleşmeli eğitmenler N.A. ve kızkardeşi M.A.’nın, öğrencilerden 160 bin lira tazminat talepleri, hakim tarafından reddedildi.

'Bizce büyük bir zafer kazandık'

4 yıldır verdikleri hukuk mücadelelerinde haklı bulunmalarına çok sevindiklerini söyleyen kız öğrencilerden T.B., "İddiaları dile getirdikten sonra büyük tepki aldık. Bizlere hakarete varan saldırılarda bulundular. Güçlükle eğitimlerimizi tamamladık. Ama yılmadık. Bizce büyük bir zafer kazandık. En azından bizden sonraki kız öğrenciler bu tür baskılara maruz kalmadan, sadece eğitimlerini almış oldular" şeklinde konuştu.