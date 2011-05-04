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Dünya

ÇIPLAK MARATONCU ELEKTRİKLİ COPLA YAKALANDI WASHINGTON (A.A)

04 Mayıs 2011 02:40

-ÇIPLAK MARATONCU ELEKTRİKLİ COPLA YAKALANDI WASHINGTON (A.A) - 03.05.2011 - ABD'nin kuzeyindeki Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde düzenlenen maratona çıplak katılan koşucu, polis tarafından elektrikli cop kullanılarak gözaltına alındı. Cincinnati Inquirer gazetesinin haberine göre, ''Uçan Domuz Maratonu'' adlı koşuya katılan 35 yaşındaki Brett Henderson, ''kamu düzenini bozmaktan'' tutuklandı. Polis, şortu olmayan koşucudan durmasını ve polis arabasına binmesini isteyince, çıplak atletin polis memurunun etrafında bir-iki sektikten sonra hızla koşmaya devam ettiğini yazan gazete, polisin uyarıdan sonra çıplak koşucuyu durdurmak için elektrikli cop (taser) kullandığını bildirdi.  

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