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Çıplak Madonna İstanbul'da

Madonna'nın 20 yaşındayken Martin Schreiber tarafından çekilen fotoğrafları 27 Ekim'e kadar İstanbul'daki Casa Dell'Arte'de sergilenecek.

06 Ekim 2009 03:00

Ünlü yıldız Madonna'nın henüz 20 yaşındayken Martin Schreiber tarafından çekilen fotoğrafları 27 Ekim'e kadar  İstanbul'daki Casa Dell'Arte'de sergilenecek.

Daha önce dünyanın başka yerlerinde de sergilenen bu fotoğrafları Madonna henüz 20 yaşındayken New York'ta aldığı dans derslerinin parasını ödeyebilmek için 30 dolara çektirip tüm kullanım haklarını da fotoğrafçıya devretmişti.

Markin Schreiber, Madonna'nın şöhrete kavuşmasından sonra fotoğrafları gün ışığına çıkarıp Playboy dergisine satmıştı. 1985'te derginin eylül sayısında yayınlanan fotoğraflar o zamandan bu yana çeşitli yerlerde yayınlanmış, sergilenmiş ve bazı tartışmalara da konu olmuştu.

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

Casa Dell'Arte
Mısır Apartmanı
Beyoğlu
Tel: 0 212 251 12 14


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