Çıplak Madonna İstanbul'da

Daha önce dünyanın başka yerlerinde de sergilenen bu fotoğrafları Madonna henüz 20 yaşındayken New York'ta aldığı dans derslerinin parasını ödeyebilmek için 30 dolara çektirip tüm kullanım haklarını da fotoğrafçıya devretmişti.Markin Schreiber, Madonna'nın şöhrete kavuşmasından sonra fotoğrafları gün ışığına çıkarıp Playboy dergisine satmıştı. 1985'te derginin eylül sayısında yayınlanan fotoğraflar o zamandan bu yana çeşitli yerlerde yayınlanmış, sergilenmiş ve bazı tartışmalara da konu olmuştu.Casa Dell'ArteMısır ApartmanıBeyoğluTel: 0 212 251 12 14