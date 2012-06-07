Çıplak fotoğraflı şantaja 2 tutuklama

Samsun'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan tanıştığı 30 yaşındaki T.K.'ya tuzak kurup çıplak fotoğraflarını çeken ve bunları yayınlama tehditiyle para istediği iddia edilen 20 yaşındaki Emine M. ile 17 yaşındaki V.G., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis, olaydan sonra ortadan kaybolan Emine M.'nin erkek arkadaşı Mustafa T.'yi arıyor.

İddiaya göre, olay merkez İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki T.K. yaklaşık 3 ay önce Facebook'ta Emine M. ile bağlantı kurup mesajlaşmaya başladı. Bir süre sonra, T.K., iş aradığını söyleyen Emine M.'ye yardımcı olabileceğini söyleyip buluşmak istedi. Birkaç kez yüzyüze görüşen ikili arasındaki samimiyet artarken, T.K., Emine M.'ye 550 TL borç para verdi.

Emine M., geçen hafta mesaj atarak T.K.'yı erkek arkadaşlarının oturduğu bekar evine çağırdı ve gelirken de 100 TL getirmesini istedi. Kısa süre sonra eve gelen T.K., Emine M.'nin kendisine yakın davranmasının ardından cinsel ilişkiye gireceklerini düşünerek üzerindeki kıyafetlerini çıkardı. Emine M. ise üzerine rahat bir şeyler giymek istediğini söylerek odadan çıkıp alt katta bulunan arkadaşları Mustafa T. ile V.G.'ye haber verdi. Odaya Emine M.'nin dönmesi bekleyen T.K., karşısında 2 erkeği gördü. Bıçakla tehdit ettikleri T.K.'nın cebindeki 200 TL'yi alan Mustafa T. ve V.G., daha sonra uygunsuz çıplak fotoğraflarını çektikleri T.K.'dan bunları yayınlamakla tehdit edip 7 bin TL getirmesini istedi. Kıyafetlerini giyen T.K., daha sonra evden ayrıldı.

Polise gitti

Mustafa T. ile V.G. dün telefon ederek T.K.'dan parayı getirmesini, aksi takdirde uygunsuz fotoğraflarını internette yayacaklarını söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan T.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, önce Emine M.'yi, ardından da V.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Ortadan kaybolan Mustafa T. ise aranmaya başlandı.

2 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.G. nöbetçi mahkemede verdiği ifadesinde, olaylara karışmadığını ve kimseyi tanımadığını ileri sürdü.

‘Arkadaşlarım eve çağır dediler’

'Gasp, darp, tehdit, şantaj ve cinsel istismar' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Emine M. ise ifadesinde Facebook'ta tanıştıklarını söyleyip, "Sonra telefonla görüşmeye başladık. O sıralar işsizdim. Bana iş bulacağını söylüyordu. Ardından beni rahatsız etmeye başladı. Olay günüde erkek arkadaşımın evinde kahvaltı yapıyorduk. Telefonuma sürekli mesaj gelince ne olduğunu sordu. Ben de durumu anlatıp çektiği cinsel içerikli mesajı gösterdim. Arkadaşım Mustafa T. de eve çağırmamı söyledi. Ben de mesaj atıp çağırdım" dedi.

T.K.'nın eve gelene kadar birkaç kez daha kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını ve 100 TL karşılığında kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia eden Emine M., "Eve gelince üzerini çıkarıp kanepeye uzandı. Ben de 'Üzerime rahat bir şey alayım' diyerek odadan çıktım ve dışarda bekleyen Mustafa T.'nin yanına gittim. Mustafa ile V.G. birlikte eve çıktılar. Orada ne oldu bilmiyorum. Bir süre sonra Mustafa gelip cep telefonuyla çektiği T.K.'nın çıplak fotoğrafları gösterdi. T.K.'yı arayıp benim haberim olmadığını ve yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğumu söyleyip, özür diledim. Böyle olacağını bilseydim eve çağırmazdım" diye konuştu.

Sürekli bir işi olmayan Emine M., zaman zaman marketlerde tanıtım elemanı olarak görev yaptığını, garsonluk, yerel radyo DJ'liği ve özel güvenlik görevlisi olarak da çalıştığını söyledi.