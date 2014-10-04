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Çıplak fotoğrafları yayılan ünlülerden Google’a 100 milyon dolarlık dava

Hollywod’un ünlü avukatı Marty Singer, Google şirketinin kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’e mektup yazdı

04 Ekim 2014 12:39

Çıplak fotoğrafları iCloud hesaplarından çalınarak internette yayınlanan ünlü yıldızlar, arama motoru Google’a 100 milyon dolarlık tazminat davası açmak için bir araya geliyor.

Skandaldan etkilenen on ikiyi aşkın ünlüyü temsil eden Hollywod’un ünlü avukatı Marty Singer, Google şirketinin kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’e mektup yazdı. Avukatın hangi ünlüleri temsil ettiği henüz bilinmiyor.

 

‘Onlar aptalsa’

 

Geçen pazartesi günü, ünlülerin çıplak fotoğraflarını çekip bunları iCloud’da tutmasını ‘aptallık’ diyerek nitelendiren Avrupa Birliği’nin yeni Dijital Komiseri Günther Oettinger, bu sözleri için özür dilemeyi düşünmediğini açıkladı.

Oettinger, “Ünlü biri çıplak fotoğraflarını internette muhafaza edecek kadar aptalsa, bizim onları korumamızı beklemesinler” demişti.

Çıplak fotoğrafları yayınlananlar arasında Jennifer Lawrence, Kate Upton, Amber Heard, Rihanna, gibi isimler var.

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