Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Lawrence: Sanki toplu tecavüze uğruyordum

ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 2014 yılında çıplak fotoğraflarının cep telefonundan çalınarak internete sızdırılmasıyla ilgili olarak, "Adeta bir şantaj vakası gibiydi, saat başı yeni fotoğraflar yayınlanıyordu. Sanki bütün lanet olası gezegen tarafından topluca tecavüze uğruyordum" dedi.

Hollywood Reporter'ın radyosuna konuşan ve olayı hâlâ atlatamadığını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, “Bu hackleme olayı o kadar rahatsız ediciydi ki, kelimelere dökmek zor. (…) Aslında hâlâ atlatamadığımı sanıyorum. Güvenliğim beni durumdan haberdar ettiği sırada neredeyse her dakika yeni gelişmeler oluyordu. Adeta bir şantaj vakası gibiydi, saat başı yeni fotoğraflar yayınlanıyordu. (…) Sanki bütün lanet olası gezegen tarafından topluca tecavüze uğruyordum, dünya üzerinde çıplak fotoğraflarıma ulaşamayacak tek bir insan yoktu" diye konuştu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Lawrence olay olduğu sırada yaşadığı travmayla başa çıkmaya odaklandığı için dava açmadığını söyledi:

"Olayda mağdur olan pek çok kadın bana ulaştı ve Apple'ı ve diğer şirketleri dava etmemi istedi ama bunların hiçbiri bana iç huzurumu geri getirmeyecek, çıplak fotoğraflarımın yeniden yalnızca bana ve kendisi için çekmiş olduğum Nic'e (erkek arkadaşı) ait olmasını sağlamayacaktı. (…) Dolayısıyla kimseyi dava etmekle uğraşmadım, tek derdim bir an önce kendime gelmekti."

Lawrance, 2014 eylülünde, 100'ü aşkın ünlünün çıplak fotoğrafının internete sızdırıldığı 4chan skandalının ilk kurbanıydı. Lawrence olayla ilgili olarak "Bu bir skandal değil, cinsel suç" demişti.