Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan genç kadın 'intikam pornosu'na savaş açtı

Bir gün çıplak fotoğraflarının internete sızdırıldığını farkeden ve o günden sonra hayatı kabusa dönen genç kadın, yaşadıklarını kaleme aldı. Emma, sızan fotoğraflara erkeklerin gösterdiği "aşırı ilgi"ye tepki göstermek için çıplak fotoğraflarını çektirerek yayınladı.

Özel fotoğrafları internete sızdırılan Emma isimli genç kadın o günden sonra yaşadıklarını bir blog yazısıyla 'intikam porno'suna savaş açtı.

Çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasının çoğu kadının kabusu olduğunu belirten Emma, yaşadıklarını “İlk olarak kendi kendime ne kadar kötü olabilir diye sordum. Okuldakiler bir süre bu durumu konuşur sonra da unuturlar diye düşünüyordum. İki yıl içinde yaşayacaklarımı hayal bile edemezdim” sözleriyle özetliyor.

Haftalar sonra onlarca e-mail almaya başlayan Emma, “Benimle bağlantıya geçen kişilerin tek ortak noktaları erkek olmalarıydı” diyor. Emma’ya göre, fotoğraflarının internette yer almasının ardından erkeklerin gözünde birey olmaktan çıkıp bir seks objesi haline dönüşmesi bu kişilerin ona gaddarca davranlamarına sebep olmuş.

Gelen mesajlardan dolayı bir süre sonra vücudundan utanmaya başladığını belirten Emma, yaşadıklarından dolayı öz saygısını da kaybettiğini belirtiyor. Bu duruma tepki göstermek için kendi isteğiyle çekilen çıplak fotoğraflarını paylaşan genç kadın, konuyla ilgili bir de video yayınladı.