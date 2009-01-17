Çıplak fotoğrafı açık arttırmada

Pop müziğinin kraliçesi Madonna'nın nü fotoğrafı açık artırmaya çıkarılıyor. 1979 yılında çekilen fotoğraf için en az 10 bin dolar fiyat teklif edilmesi bekleniyor.12 Şubat'ta New York'ta açık artırmaya çıkacak olan ön cepheden çekilmiş çıplak fotoğrafa teklif verecekler arasında, ünlü sanatçının kendisinin de olacağı tahmin ediliyor.Lee Friedlander isimli fotoğrafçı tarafından çekilen ve 1985 yılında Penthouse dergisinde yayınlanan bu fotoğraf için ünlü sanatçı modellik ücreti olarak 25 dolar almıştı.