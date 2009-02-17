Çıplak fotoğraf istifası

Malezya'da çıplak fotoğrafları ortaya çıkan muhalefetteki Halkın Adalet Partisi'nin kadın milletvekili istifa etti.



İstifa kararını bugün açıklayan Elizabeth Wong, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, göz yaşlarını tutamayarak, uyurken çekilen çıplak fotoğraflarının cep telefonu yoluyla yayılmasını, partisinin itibarını sarsma planı olarak yorumladı.



Aynı zamanda insan hakları eylemcisi olan 37 yaşındaki Wong, olayın, onurunu zedelemek için yapılan "sinsi ve alçakça bir girişim" olduğunu belirterek, "Yanlış bir şey yapmadım. Bir kadın ve bekar biri olarak cinselliğimden utanmadığımı söylemek istiyorum. Herhangi bir kanuna karşı gelmedim" dedi.



Wong, partisinin çıkarı için istifasını sunmaya karar verdiğini kaydetti.



Halkın Adalet Partisi, Wong'un görevine uzun bir süre ara vereceğini, istifasının kabul edilip edilmeyeceği konusunda daha sonra karar alınacağını açıkladı.



İngiliz Independent gazetesinin haberinde, söz konusu fotoğrafların, kadın milletvekilinin eski erkek arkadaşı tarafından geçen yıl evinde haberi olmadan çekildiğinin sanıldığı belirtildi.



Haberde, Wong'un, bir gazetenin, bilinmeyen kaynaklardan çıplak fotoğraflarını ele geçirdiği bilgisini aldıktan sonra geçen pazar günü polise şikayette bulunduğu kaydedildi.



Malezya'da geçen yıl da muhalefet lideri Enver İbrahim, erkek yardımcısına "fiili livata"da bulunmakla suçlanmıştı. Hükümet, bu skandallarda rolü olduğu iddiasını reddediyor.

