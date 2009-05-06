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Çıplak DJ Belucci artık soyunmayacakmış

Göğüslerini açarak yaptığı DJ'liği ile adını duyuran eski porno yıldızı Niki Belucci, artık yaptığı işle anılmak istediğini söyledi.

06 Mayıs 2009 03:00

Göğüslerini  açarak yaptığı DJ'liği ile adını duyuran eski porno yıldızı Niki Belucci, artık göğüsleriyle değil yaptığı işle anılmak istediğini söyledi. Belucci, ``2010 yılından itibaren DJ kabininde soyunmayacağım'' dedi.

Çıplak DJ artık soyunmayacak - FOTOGALERİ

Macaristanlı ünlü DJ Niki Belucci, Kemer'de bulunan `Club Inferno'da dün gece DJ kabinine geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belucci, porno film geçmişinden utanç duymadığını, `Porno Oscar'ı olarak anılan bir de ödül alarak bu sektörü zirvede bıraktığını söyledi. Türk erkeklerinin etkileyemeyeceği kadın bulunmadığını savunan Belucci, ``Kahverengi çekik gözleri, etkileyici ve sıcak bakışlarıyla dünyada Türk erkeklerinin etkileyemeceği kadın yoktur'' dedi. Türkiye'de kabinde göğüslerini açarak yaptığı şovlarla tanınan Belucci, 2010 yılından itibaren artık kabinde soyunmayacağını, DJ'lik ile ön planda kalmaya çalışacağını söyledi. Belucci, ``Yaptığım bu işte, güzel göğüsler değil, çaldığınız müzik ve tarzınız önemli. Ben belli bir Belucci tarzı oluşturdum artık. Bu işe soyunmadan devam edeceğim'' dedi.

Yaklaşık 3 saat boyunca kulüpte çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu kalabalığa müzik yapan Belucci, finalde yine kabinde, üstündeki tişörtü çıkartarak müzik yaptı.

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