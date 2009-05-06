Çıplak DJ Belucci artık soyunmayacakmış

Macaristanlı ünlü DJ Niki Belucci, Kemer'de bulunan `Club Inferno'da dün gece DJ kabinine geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belucci, porno film geçmişinden utanç duymadığını, `Porno Oscar'ı olarak anılan bir de ödül alarak bu sektörü zirvede bıraktığını söyledi. Türk erkeklerinin etkileyemeyeceği kadın bulunmadığını savunan Belucci, ``Kahverengi çekik gözleri, etkileyici ve sıcak bakışlarıyla dünyada Türk erkeklerinin etkileyemeceği kadın yoktur'' dedi. Türkiye'de kabinde göğüslerini açarak yaptığı şovlarla tanınan Belucci, 2010 yılından itibaren artık kabinde soyunmayacağını, DJ'lik ile ön planda kalmaya çalışacağını söyledi. Belucci, ``Yaptığım bu işte, güzel göğüsler değil, çaldığınız müzik ve tarzınız önemli. Ben belli bir Belucci tarzı oluşturdum artık. Bu işe soyunmadan devam edeceğim'' dedi.Yaklaşık 3 saat boyunca kulüpte çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu kalabalığa müzik yapan Belucci, finalde yine kabinde, üstündeki tişörtü çıkartarak müzik yaptı.