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Yaşam

Çıplak derse veli tepkisi

Almanya'nın Duisburg kentindeki belediye ait anaokulda çocuklara çırılçıplak cinsellik dersi verildiği iddia edildi.

20 Kasım 2008 02:00

Almanya'nın Duisburg kentinde Belediyeye ait Anaokulda çocukların çırılçıplak bir odaya alınarak cinsellik dersi verildiği iddia edildi.

Almanya’nın Duisburg kentinde belediyeye ait anaokulda çocukların çırılçıplak bir odaya alınarak cinsellik dersi verildiği iddia edildi.
Okul yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmazken, gençlik dairesi yetkilisi, "Veliler biliyordu. Bunda büyütülecek bir şey yok" dedi. Anaokuldaki uygulama, bir çocuğun okulda yaşananları annesine anlatması üzerine ortaya çıktı. Uygulamaya tepki gösteren Türk ve Alman veliler, okul müdiresinin çocukların cinselliği tanımaları için böyle girişimde bulunduklarını söylediğini bildirdiler.

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