'Çıplak 2: Ölenle Ölünmez' BluTV'de başlıyor

Geçtiğimiz Haziran ayında BluTV ekranlarında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak dizisinin ikinci sezonu bugün saat 21.00'da başlıyor.

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor.

Dizinin kadrosunda, başrolde yer alan Müge Bayramoğlu'nun yanı sıra, Tero Emir, İpek Erdem, Bora Ecer, Selin Dumlugöl, Berçem Koç, Dila Yağcı, Murat Kılıç, Ezgi Coşkun, Denizhan Akbaba, Feriha Eyüpoğlu ve Nilüfer Açıkalın gibi isimler yer alıyor.

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Ne olmuştu?

Çıplak, ikinci sezon çekimleri sürerken, Cüneyt Özdemir'in yaptığı paylaşımın ardından BluTV'den kaldırıldı. Dizinin yapımcısı olan TN Yapım'ın Genel Koordinatörü Merve Göntem, yayından kaldırma kararıyla ilgili olarak, "İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, BluTV'den gelen bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik" ifadelerini kullanırken; dizinin yayından kaldırılmasının ardından birçok kullanıcı platform üyeliklerini iptal edeceklerini belirterek tepki gösterdi.

BluTV de tepkilerin ardından sosyal medya hesabından dizinin kaldırılmasına ilişkin, 18 yaş altı çocuk kilidi uygulaması aktive edileceğini bu nedenle dizinin kısa bir süreliğine erişime kapatıldığını açıkladı.