Çip ve lojistik sorunu bilgisayar sektörünü de etkiliyor

Piyasa araştırma şirketi IDC’nin son raporuna göre, küresel bilgisayar satışları, parça darlıkları ve lojistik sorunlardan dolayı, pandeminin başlangıcından bu yana en yavaş artışını gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre IDC, kilit ABD piyasasının pandeminin başladığı 2020 yılının ilk çeyreğindeki sert düşüşünün ardından ilk kez küçüldüğünü ifade etti.

2021 yılının 3. çeyreğinde Apple'ın yıllık büyümesi yüzde 10 olurken, Dell, gelişen piyasalardaki ivmenin yardımıyla yüzde 27 sıçrama gösterdi. Söz konusu yükselişlerle birlikte sektörde genel büyüme 2021'in üçünce çeyreğinde yüzde 3.9 olarak kaydedildi.

IDC, ABD’nin detaylı bilgisayar sevkiyat rakamlarını bu hafta açıklayacak.

Pandemi süreci, daha esnek ve uzaktan çalışma koşullarına geçişi hızlandırdı ve bundan kaynaklanan talep artışı devam etti.

Bu durum, satışların son üç aylık döneme kadar, her çeyrek dönemde iki haneli oranlarda artmasına neden oldu. Bunun sonucunda, temel parçaların kıtlığında artış ve siparişlerin yerine getirilmesinde ve üretim kapasitesinin sağlanmasında gecikmeler meydana geldi.

IDC’nin Mobil ve Tüketici Araçları Takipçileri’nden sorumlu araştırma müdürü Jitesh Ubrani, “PC sektörü, tedarik ve lojistik zorluklarından olumsuz etkilenmeye devam ediyor ve ne yazık ki bu sorunların çözümünde son aylarda fazla bir iyileşme sağlanmadı. Bazı sağlayıcıların sevkiyatı çeşitli piyasalar arasında önem sırasına göre yeniden sıraladıklarını görüyoruz ve bu durum, gelişen piyasaların büyüme ivmesini korumasını sağlarken, bazı olgun pazarların yavaşlamasına yol açıyor” dedi.