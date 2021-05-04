Dünyanın en büyük çip üreticisi TMSC, tedarik sorununu çözmek için Amerika'da yeni fabrika kuruyor

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvanlı TMSC, dünya genelinde yaşanan "çip krizi" nedeniyle ABD'nin Arizona eyaletinde fabrika yatırımına ilave yeni fabrikalar kurmayı planlıyor.

Dünya gazetesinin haberine göre TMSC'den Mayıs 2020'de yapılan açıklamada şirketin 12 milyar dolar yatırım ile Arizona'da fabrika kuracağı duyurulmuştu. Tesisin 2024'de faaliyete geçmesi planlanıyor.

TMSC geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, üretim kapasitesini artırmak için gelecek 3 yılda dünya genelinde 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.