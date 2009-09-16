T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cip sürücüsü uyudu: 12 yaralı

16 Eylül 2009 01:05

ERZURUM´un Hınıs İlçesi çevre yolunda, 34 D 2782 plakalı ciple Menzeher Yıldız´ın kullandığı yolcu taşıyan 25 D 9717 plakalı Transit dolmuşun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza sırasında cip sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu dolmuş yolcuları tarafından iddia edildi. Olayı anlatan Necmettin Uzundal şöyle konuştu: ``Biz transitle giderken karşıdan cipin geldiğini gördük cipi süren uyuyordu. Bizim şoför kornaya bastı, sonra da bizim olduğumuz arabayı durdurdu. Ama cip gelip bize vurdu. Cipi süren hızlı geliyordu'' dedi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24