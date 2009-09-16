Cip sürücüsü uyudu: 12 yaralı

ERZURUM´un Hınıs İlçesi çevre yolunda, 34 D 2782 plakalı ciple Menzeher Yıldız´ın kullandığı yolcu taşıyan 25 D 9717 plakalı Transit dolmuşun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.



Kaza sırasında cip sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu dolmuş yolcuları tarafından iddia edildi. Olayı anlatan Necmettin Uzundal şöyle konuştu: ``Biz transitle giderken karşıdan cipin geldiğini gördük cipi süren uyuyordu. Bizim şoför kornaya bastı, sonra da bizim olduğumuz arabayı durdurdu. Ama cip gelip bize vurdu. Cipi süren hızlı geliyordu'' dedi.