Çip krizinde 'tehlikeli' seviyeye ulaşıldı; otomobil sektörü milyarlarca dolar zarar edebilir

Çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark Nisan ayında 17 haftaya kadar çıkarak tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Otomobil üreticilerinin, çip tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle bu yıl azalan satışlardan dolayı 110 milyar dolar zarara uğraması bekleniyor.

Halihazırda otomobil ve elektronik eşya üreticilerini etkileyen çip tedarik sıkıntısı giderek daha da kötüleşerek salgın sonrası ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor. Susquehanna Financial Group'un araştırmasına göre, çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark Nisan ayında 17 haftaya kadar çıkarak tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Bu 2017 yılında verilerin toplanmaya başlamasından beri en uzun teslimat süresi oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Susquehanna Analisti Chris Rolland paylaştığı bir notta, "Tüm ürün kategorilerindeki teslimat süreleri arttı. Bu veriyi derlemeye başladığımızdan beri en büyük ve kapsamlı artışlardan biri" dedi.

Çip tedarik sıkıntısı birçok sektörde yayılmaya devam ederken otomobil üreticilerinin bu yıl azalan satışlardan dolayı 110 milyar dolar zarara uğraması bekleniyor.

Fitch'ten çip krizi açıklaması

Fitch'ten yapılan açıklamada ise otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en kârlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı.

Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi.

Birçok otomobil üreticisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde en ağır baskılarla karşılaşmayı beklediğine değinilen açıklamada, sıkıntının 2022'de giderek azalacağı aktarıldı.