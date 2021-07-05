Otomotivde çip krizi; "İhracatı olumsuz etkilemeye devam ediyor"

Türkiye haziran ayında otomotiv ihracatını yüzde 17 artırırken sektör temsilcileri çip krizinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, çip sorununun üretim noktasında sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Çelik, "Baz etkisiyle ihracat çift haneli artmayı sürdürse de yarı iletken çip sorunu nedeniyle ana sanayide bazı firmaların üretime ara vermesi, otomotiv ihracatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Otomotiv endüstrisi, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2,35 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektör, Kovid-19 salgını öncesi dönemdeki aylık ihracat ortalaması olan 2,5 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Sektörün ocak-haziran dönemi dış satımı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 14,4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısındaki ihracatıyla ülke dış satımında ilk sırada yer alan sektörün aylık ortalama ihracatı 2,4 milyar dolar olarak hesaplandı.