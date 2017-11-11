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Cip ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, cip ile çarpışıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

11 Kasım 2017 19:23

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, cip ile çarpışıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kahveler mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ziya Polat yönetimindeki 34 NR 5349 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 34 TK 3656 plakalı cip ile çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mehriban, Maziye ve Emre Polat\'ı araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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