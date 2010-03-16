Cinsiyetsiz ilk insan

T24 - İngiliz Norrie May-Welby, 48 yıl önce erkek olarak dünyaya geldi ancak 28 yaşında operasyonla kadın oldu.Ancak kadın olarak devam ettiği hayatında da mutsuz olunca, ‘cinsiyetsiz’ olmaya karar verdi ve kayıtlara böyle geçen ilk insan oldu.
May-Welby’nin yedi yaşında göç ettiği Avustralya’daki yetkililer, İngiliz’in doğum sertifikasını doktorlardan aldıkları cinsiyetsiz kararına göre değiştirdi. İngiltere Cinsiyet Vakfı da kararı olumlu karşıladı ve cinsiyetsizlik fikrini insanların seveceğini belirtti.