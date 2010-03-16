Cinsiyetsiz ilk insan

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May-Welby’nin yedi yaşında göç ettiği Avustralya’daki yetkililer, İngiliz’in doğum sertifikasını doktorlardan aldıkları cinsiyetsiz kararına göre değiştirdi. İngiltere Cinsiyet Vakfı da kararı olumlu karşıladı ve cinsiyetsizlik fikrini insanların seveceğini belirtti.