‘Cinsiyetin içine etmek' Kıraathane'de

İstanbul Edebiyat Evi Kıraathane’de queer üzerine konuşmalar, “Cinsiyetin İçine Etmek” oturumu ile devam ediyor.

Çevirmen, editör ve yazar Gülkan Noir, bu akşam İstanbul Edebiyat Evi Kıraathane’de ‘cinsiyeti nasıl bildiğimiz’ üzerine konuşacak.

“Varoluşun Fantastik Şarkısı: Cinsiyetin İçine Etmek [Genderfuck]” başlıklı konuşma bu akşam 19.00’da Kıraathane’de olacak. Konuşmaya katılmak için şu adresten kaydolmak gerekiyor.

“Queer Üzerine Konuşmalar” serisi kapsamında yapılacak etkinlik, “ikili cinsiyet sistemiyle sınırlanamayacak bir çeşitliliğinin hatırlanması ve geçmişle geleceğin hemhâl olduğu queer imkânlar üzerine bir konuşma”.

Gülkan Noir hakkında

Çevirmen, editör ve yazar. Şair. Erdişi. Anarşizm, Anarkofeminizm, Queer, Transfeminizm, normatif olmayan cinsellikler, beden, arzu, affekt, post sömürgecilik gibi konuları dert edinen, teorik ve edebî üretimlerde bulunan bağımsız araştırmacı. Sel Yayınları Queer Düş'ün Serisinin danışmanlarından.

“Queer Üzerine Konuşmalar” nasıl devam edecek?

Geçtiğimiz günlerde açılan Kıraathane’de yaratıcı okumadan, çağdaş sinemaya; video-gazetecilikten şiire birçok başlıkta konuşmalar düzenleniyor. Bu konuşma serilerinden biri de Gülkan Noir ve Pınar Büyüktaş’ın yürüttüğü “Queer Üzerine Konuşmalar”.

“Queer Üzerine Konuşmalar”, 11 Ekim’de sosyolog, çevirmen ve editör Pınar Büyüktaş’ın bedenin queer imkanlarını sorguladığı “İnsan Derken? Çözülen ve Süzülen Bedenlerimizle Devr-i Âlem” konuşmasıyla başladı.

Bugün yapılacak konuşmanın ardından seri 29 Kasım’da Pınar Büyüktaş’ın Zombiler Bizi Söyler: Cinselliğin ve Etselliğin Norm Dışı Anatomisi”, 20 Aralık’ta ise Gülkan Noir’in “Yeryüzünün Lanetlileri Birleşin! Yoldaş Frankenstein, İştirak Ruhu ve Biz” konuşmasıyla devam edecek.

Kıraathane’nin sezon programına ulaşmak için tıklayınız.