Cinsiyetçi yorum yapan futbolcular kadın takımıyla antrenman yapacak

Sparta Gprag takımının iki oyuncusu, Pazar günü oynanan maçın kadın yardımcı hakemi hakkında yaptıkları cinsiyetçi yorumların ardından kadın takımıyla antrenmana çıkacak.

24 yaşındaki kaleci Tomas Koubek, yardımcı hakem Lucie Ratajova'nın rakip takımın ofsaytını görmemesinin ardından "kadınların yeri mutfaktır" yorumunu yapmıştı.

Koubek "Kadınlar erkek futboluna karışmamalı" da dedi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Vacha da kadın yardımcı hakemin fotoğrafını "Ocak başına..." yorumuyla birlikte Twitter'da paylaştı.

Sparta Prag takımının başkanı Adam Kotalik, futbolcuların bu yorumlarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Kotalik "Futbolcular, kadınların sadece mutfakta işe yaramadığını kendi gözleriyle görecekler" diyerek, futbolculara Sparta Prag kadın takımıyla antrenmana çıkma emri verdi.

Pazar günü oynanan maçta Brno takımı, çalınmayan ofsayttan sonra gol atmış, maç 3-3 berabere bitmişti.

Koubek daha sonra Facebook'ta eşi ve kız çocuğunun fotoğrafını paylaşarak "tüm kadınlardan özür dilediğini" yazdı.

Vacha ise "Yorumum maçın sonucunu belirleyen hata ile ilgiliydi, tüm kadınlara yapılmış bir yorum değil" diyerek savunmaya çalıştı.

Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nun disiplin komitesi de Perşembe günü yapacağı toplantıda Koubek'in yorumlarını değerlendirecek.

Sparta Prag kadın takımı kaptanı Iva Mocova ise "Çocukların bizimle birlikte antrenman yapmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.