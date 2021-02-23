'Cinsiyet öğrenme partisi' için kurduğu cihaz patladı; baba adayı hayatını kaybetti

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ABD'nin New York eyaletinde doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenme partisi için kurduğu cihaz patlayan baba adayı hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Christopher Pekny'nin cihazı kurduğu sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi. Polis patlamada Pekny'nin öldüğünü, 27 yaşındaki kardeşinin ise yaralandığını bildirdi.

Polis, patlamaya neyin sebep olduğunu bildirmezken bomba imha ekiplerinin olayı incelemeye aldığını bildirdi.

Pekny'nin abisi New York Times'a olayın "hayal edebileceği en çılgınca kazadan bile çılgınca" olduğunu ifade ederken patlamaya neyin sebep olduğunu bilmediğini ifade etti.

Özellikle ABD'de son yıllarda yaygınlaşan "cinsiyet öğrenme partilerinde" anne ve baba, doğacak bebeklerinin cinsiyetini genellikle renkli sis bombalarıyla öğreniyor.