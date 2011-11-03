-Cinsiyet eşitliğini görüştüler TBMM (A.A) - 03.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile bugün yaptığı görüşmede, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimiyle ilgili konuları görüştüklerini bildirdi. TBMM'de gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Şahin, ''Sayın Özel'le toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konuları görüştük. Onların bu konuda bir çalışması var, bu çalışmayı nasıl güçlendireceğimizi ele aldık. Uzmanlarımız birlikte çalışacak'' diye konuştu. Şahin, Genelkurmay Başkanlığının askerlere yönelik vatandaşlık dersi verdiğini de dile getirerek, bu kapsamda töre cinayeti, erken yaşta evlilik gibi konuların güçlendirilmesini önerdiklerini söyledi.