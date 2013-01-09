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Yaşam

'Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma' konulu toplantı dizisi Bursa’da devam ediyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜSİAD ve Dünya Bankası’nın ortaklığında düzenlenen 'Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma' konulu toplantı dizisi Bursa’da devam ediyor

09 Ocak 2013 18:50

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜSİAD ve Dünya Bankası’nın işbirliğiyle Bursa’da 12 Ocak 2013 Cumartesi günü “Kadınlar için İş Fırsatları” konulu bir toplantı düzenlenecek. Toplantı, “Adım Adım Anadolu” seminer dizisi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin dördüncüsü olacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜSİAD ve Dünya Bankası’nın ortaklığında düzenlenen “Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma” konulu toplantı dizisi Bursa’da devam ediyor.

 

Kadınlar için iş fırsatları

 

“Adım Adım Anadolu” toplantı dizisinin dördüncüsünde, kadınlar için iş fırsatları konusu ele alınacak.

“Adım Adım Anadolu” başlıklı toplantılar, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik olarak, kadınların eğitim ve çalışma yaşamı başta olmak üzere toplumsal hayata katılımıyla ilgili farkındalık çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi Direktör Yardımcısı Florian FICHTL,  TÜSİAD Kadın-Erkek Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Nur GER, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın ASAN, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE ve Bursa Valisi Şahabettin HARPUT toplantıya konuşmacı olarak katılacak.


'Çalıkuşu' bale gösterisi de gerçekleştirilecek


Seminerde, Bursa ilinden kadınların girişimcilik alanlarındaki örnekleri, kendilerine destek veren kurum temsilcilerinin de katılımıyla anlatılacak. Ayrıca etkinliğin ardından, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan "Çalıkuşu" bale gösterisi de gerçekleştirilecek.

“Adım Adım Anadolu” başlıklı seminer dizisinin ilki 17 Mart 2012 tarihinde Gaziantep’te, ikincisi ise 28 Haziran 2012 tarihinde Trabzon’da; üçüncüsü ise 10 Kasım 2012 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilmiştir.

Tarih:  12 Ocak 2013, Cumartesi
Saat: 13:30 – 17:30
Yer: Bursa, Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi, Orhangazi Toplantı Salonu

 

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