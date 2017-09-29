Cinsiyet değiştirmeye çalışan gençten parkta dayak iddiası

Nermin UÇTU/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, 5 yıl önce erkek olmaya karar veren ve bunun için bir süredir psikolojik tedavi görmeye başlayan 19 yaşındaki A.O., bir parkta oturduğu kız arkadaşının erkek kardeşi ve babası tarafından dövüldüğünü ileri sürüp, jandarmaya şikayetçi oldu. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan, elmacık kemiği kırılan A.O., olay sırasında kendisine korumaya çalışan kız arkadaşının da tartaklandığını söyledi. Baba M.G. ise suçlamaları kabul etmeyip, kızının A.O. ile lezbiyen ilişki yaşadığını ileri sürüp, \"A.O.\'yı ben ve oğlum darp etmedik. Kızımla kavga etmişler\" dedi.

Alaşehir\'de yaşayan ve çevresinde \'Derin\' adıyla tanınan A.O., 5 yıl önce cinsiyet değiştirip, erkek olmaya karar verdi. Konuyu açtığı birlikte yaşadığı erkek kardeşi ve annesi de onun bu kararını anlayışla karşıladı. Kendisini erkek gibi hissettiğini belirten A.O., hormon tedavisinden önce psikolojik tedavi görmeye başladı. Bir yandan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü\'ndeki eğitimini sürdüren A.O., geçen 27 Eylül\'de, Alaşehir\'in Evrenli Mahallesi\'ndeki Kenan Evren Parkı\'nda, 1.5 yıldır görüştüğü kız arkadaşı E.G. ile buluşup, bir süre oturdu.

Kendilerini gören bir kişi, durumu 21 yaşındaki E.G.\'nin ailesine bildirdi. Ablasının A.O. ile görüşmesine karşı olan 17 yaşındaki H.G., parka geldi. İddiaya göre A.O. ile H.G., arasında tartışma çıktı. H.G., A.O.\'yu tartakladı. Bu sırada gelen 41 yaşındaki baba M.G. de A.O.\'yu dövmeye başladı. Kardeşi ve babasına engel olmak isterken E.G. de tekme ve yumruk darbelerine maruz kaldı.

Uzun süre dövüldüğünü iddia eden A.O., o anları anlatıp, \"Tek suçumuz parkta oturmak. Kız arkadaşımın babası ve ağabeyi tarafından dövüldüm. Tenha bir yer olması nedeniyle, parkta bizi görüp, yardımımıza gelen de olmadı. Burnuma kafa darbesi aldım. Hastanede çekilen tomografide elmacık kemiğimde kırık olduğu tespit edildi. Yüzüm, sırtım ve omzumda aldığım darbeler nedeniyle morluklar var. En fazla darbeyi ise beni korumaya çalışan kız arkadaşım aldı\" dedi.

İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından gittiği Alaşehir Devlet Hastanesi\'nde ayakta tedavisi yapılıp, darp raporu verildiğini anlatan A.O., \"Taburcu edilmemin ardından ailem beni jandarmaya götürdü. Şikayetçi olduk. İfadem alındı. Kız arkadaşımı olaydan sonra babası hastaneye götürdüğü için o şikayetçi olamamıştı. Jandarma, kız arkadaşımı da evinden aldırtıp, ifadesine başvurdu. O da şikayetçi oldu. Onun için de darp raporu alındı\" diye konuştu.

ADALET YERİNİ BULSUN\"

Adaletin yerini bulmasını isteyen A.O., \"6 yaşından itibaren kendimi hep erkek hissettim. Ruhum hep farklıydı. Çok küçük bir yerde yaşıyorum. Bugüne kadar hiç kimse bu nedenle beni dışlamamıştı. Çok destekleyen, yardımcı olan olmuştu. İlk defa cinsiyet tercihim nedeniyle böyle bir şey başıma geliyor. Kız arkadaşı \'Onunla birlikte olmayacaksın\' diye tehdit ediyorlardı. Hiçbir şekilde beni karşılarına alıp konuşmadılar. Birden böyle bir şey olunca üzüldüm\" diye konuştu. Anne N.O., çocuğunun bu olayda sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

BABA-OĞULUN İFADELERİNE BAŞVURULDU

A.O. ve E.G.\'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, H.G. ve babası M.G.\'nin ifadelerine başvurdu. Alaşehir\'de güzellik salonu ve servis aracı işletmeciliği yapan 3\'ü ilk eşinden 4 çocuk babası olan M.G., telefonda DHA muhabirine yaptığı açıklamada, A.O.\'yu dövdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. M.G., kızı E.G.\'nin A.O. ile aynı evde yaşadığını ileri sürüp, \"Lezbiyen ilişki yaşıyorlar. Olay günü oğlum H.G.\'ye bir kız telefon edip, \'Evrenli Tepesi\'ndeki parkta; ablanı dövüyorlar\' demiş. Oğlum parka gittiğinde kızımı ağzı burnu kan içinde bulmuş, beni aradı. Ben de eşimle birlikte olay yerine gittim. Kızımın yanında A.O.\'nun dışında, başka kız arkadaşı daha vardı. Ancak, o kız darp edilmemişti. Haplı ve alkolüydüler. Üçünü de otomobilime alıp, hastaneye götürmek için yola çıktık. Ancak, hastaneye gitmek istemediler. A.O., Alaşehir Meydanı\'nda inmek istedi. Onu bıraktıktan sonra, diğer kızı da evine bıraktım. Kızımı da bana ait olan ve annemin üst katında bulunan diğer evime bıraktım. A.O.\'yu ben ve oğlum darp etmedik. Kızımla kavga etmişler. Gece beni jandarmadan aradıklarında, şoke oldum\" dedi.

Karıştığı bir trafik kazası nedeniyle 2 yıl kaldığı cezaevinden bir süre önce çıktığını da belirten M.G., \"Ben de bir babayım. Benim de bir şeref ve onurum var. Kızım ve A.O., olaydan sonraki o fotoğrafları internette paylaşıp, bana iftirada bulundu. Burası küçük bir yer. Bunu ben nasıl kaldırayım. \'Okusun\' diye elimden ne geliyorsa yaptığım kızımın bana neden böyle bir şey yaptığını bir türlü anlayamıyorum. Kızım E.G., ortaokulu bitirdikten sonra okumadı. Kurs aldırıp, kuaför olması için işe yerleştirdim. Ancak, çalışmadı. A.O. ile arkadaşlığı onu yaktı\" dedi.

E.G.\'nin öz annesinin ise Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde yaşadığı öğrenildi.



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