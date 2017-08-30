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Dünya

Cinsiyet değiştirip evlenme kararı aldılar

Appukuttan ve Krishnan, Hindistan'ın ilk karşılıklı cinsiyet değiştirerek evlenen çifti olacak

30 Ağustos 2017 21:00

Hindistan'ın Mumbai kentinde kadın olarak dünyaya gelen Aarav Appukuttan ve erkek olarak doğan Sukanyeah Krishnan, cinsiyet değiştirme kliniğinde tanıştıktan sonra evlenme kararı aldı.

Cinsiyet değiştirme operasyonunu görüşmek için klinikte olan çift, üç saatlik bekleme süresinin sonunda tanıştı ve birbirlerine aşık oldu. Çift, klinikte geçirdikleri vakitten sonra ilerleyen zamanlarda da görüşmeye devam etti ve arkadaşlıklarını ilerletti. Bu zaman zarfında çift, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

46 yaşındaki Appukuttan ve 22 yaşındaki Krishnan gelecek ay evlenecek ve Hindistan’ın ilk karşılıklı cinsiyet değiştirerek evlenen çifti olacak.

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Aarav AppukuttanSukanyeah KrishnanHindistancinsiyet değiştirmeevlilik

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