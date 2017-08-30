Cinsiyet değiştirip evlenme kararı aldılar

Hindistan'ın Mumbai kentinde kadın olarak dünyaya gelen Aarav Appukuttan ve erkek olarak doğan Sukanyeah Krishnan, cinsiyet değiştirme kliniğinde tanıştıktan sonra evlenme kararı aldı.

Cinsiyet değiştirme operasyonunu görüşmek için klinikte olan çift, üç saatlik bekleme süresinin sonunda tanıştı ve birbirlerine aşık oldu. Çift, klinikte geçirdikleri vakitten sonra ilerleyen zamanlarda da görüşmeye devam etti ve arkadaşlıklarını ilerletti. Bu zaman zarfında çift, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

46 yaşındaki Appukuttan ve 22 yaşındaki Krishnan gelecek ay evlenecek ve Hindistan’ın ilk karşılıklı cinsiyet değiştirerek evlenen çifti olacak.