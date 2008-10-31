Cinsiyet belirleme skandalına adı karışan Türk doktorlara tepki

`Tüp Bebek' konusunda hizmet veren, merkezi Türkiye'de olan Jinemed Centre'ın, Londra'daki çiftlere yasal olmamasına rağmen, bebeklerinin cinsiyetini seçme şansı tanıması iddiaları İngiltere'yi ayağa kaldırmıştı. İngiliz BBC televizyonu ekibi, cinsiyet seçiminin yasak olduğu Türkiye`den Londra`ya ön görüşme için iki klinik temsilcisinin geldiğini gizli kamerayla tespit etmiş ve Türk doktorun BBC muhabirinin ``Hamile kaldığımda kız sahibi olacağımı bana garanti ediyor musunuz?'' sorusuna ``Evet, doğumdan önce biz cinsiyeti kontrol ediyoruz. Bu yüzden eğer hamile kalırsan kesinlikle kız çocuğa hamile kalacaksın'' yanıtını verdiğini tespit etmişti.Haberi, BBC televizyonun `Breakfast' programında yayınlanmasından sonra öğrenen, Tüp Bebek Merkezi Jinemed'in Londra'da kiraladığı kliniğin yöneticileri olaya büyük tepki göstererek böyle bir olay için kliniklerinin kullanılmasından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Klinik yetkilileri, Türk doktorların hastanelerinde yasal olmayan bir olayı gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi halinde kendilerinin de Jinemed ve kliniği kullanan doktorlar hakkında isimlerini olaya karıştırdıkları için dava açacaklarını söyledi.Londra Shepherd's Bush'da bulunan kliniğin yöneticisi Dr. Ashiq Ghauri, şöyle konuştu:``İngiltere'ye gelen herkes buradaki kuralları bilerek gelmeli. Tüp Bebek Merkezi Jinemed'in doktorları Türkiye'den bağlantı kurularak muayenehanelerimizden birini kiralamak istediklerini, hasta görüşmeleri dışında bir işlem yapmayacaklarını söyledi. Londra'da yerleşmiş ve ödüllü bir klinik olarak biz de her ülke doktoruna olduğu gibi Türk doktorlarına da kapılarımızı açtık. Ancak böyle bir skandala karışacakları aklımızın ucundan bile geçmezdi. Bizim ismimizi Londra'da kirletmeleri mümkün değil, 25 yıldır hizmet veren saygın bir kurumuz, ancak yine de, kliniğimizi kullanarak sağlık kurallarına aykırı yasal olmayan işler yaptılarsa Türk makamlarının olayı aydınlatmasından sonra, biz de kendilerine dava açacağız.''İngiliz BBC televizyonu, İngiltere'de istedikleri cins bebeğe sahip olamayan İngiliz çiftlerin, Türkiye'ye giderek şanslarını denediklerini belirterek gizli kamerayla görüntülenen bir Türk doktorun, şansı artırmak için tüpe 3 embriyo yerleştireceklerini söylemesini sağlık skandalı olarak değerlendirmişti. BBC, Türk hükümetinin olayı soruşturma altına aldığını duyurarak, İngiliz çiftleri yasal olmayan ve riskli olan bu konuda uyarmıştı.Öte yandan, Tüp Bebek Merkezi Jinemed yetkilileri, İngiliz sağlık kurumlarının, Türkiye`nin Tüp Bebek alandaki başarısının önünü kesmek için BBC'nin muhabirini kullanarak yayının kasıtlı yapıldığını öne sürmüşlerdi.