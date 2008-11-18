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Sağlık

Cinsellikte 8 büyük yanlış

Almanya'da yapılan bir araştırmada, halk arasında dilden dile dolaşan cinsellikle ilgili yanlış bilinenler açıklandı.

18 Kasım 2008 02:00

Almanya'da yapılan bir araştırmada, halk arasında dilden dile dolaşan cinsellikle ilgili yanlış bilinenler açıklandı.

Araştırma sonucunda çıkan gerçeklerin asırlardır tabu gibi bilinen değerlendirmelerin asılsız olduğu ortaya çıktı. İşte ilişkiler ve cinsellikle ilgili yanlış bilinenler :

Kadınlar erkeklerden kıskançtır
Tam tersine erkekler biyolojik yapı olarak, eşlerine kadınlardan çok daha fazla kıskançlık yapar.

Kel erkekler cinsel açıdan daha güçlüdür
Kel olan erkeklerin kanlarında daha fazla testesteron hormonu bulunabilir ama bunun cinsel iktidarla bir ilgisi yok.

Sünnetli erkek daha geç ereksiyon yaşar
Sünnetli erkekler ile sünnetsiz erkekler arasında cinsel yaşamları açısından herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Seksten sonra sırtüstü yatmak hamileliği kolaylaştırır 
Bu inanış, spermlerin rahime daha kolay ulaşabileceği varsayımı üzerine kuruludur ancak spermler zaten yolunu kolayca bulur.

Çok fazla cinsel ilişki kadının vücudunu yıpratır
Tam tersi kadın ne kadar çok cinsel ilişki yaşarsa, kalça kasları da o oranda güçlenir.

Erkekler çok ileri yaşlara kadar çocuk sahibi olabilirler 
40'lı yaşlardaki bir erkek bebek sahibi olabilmek için, 20'li yaşlardaki erkeğe göre 5 kez daha fazla deneme yapmak zorundadır.

Aşk hasta eder, yatağa düşürür 
Serotonin hormonu arttığından aşık olan kişi sadece partnerini düşünür. Bu yüzden de yemek yemeyi unutur. Belki aşk ilk aşamada insana kilo kaybettirir ama asla hasta etmez.

Erkeklerin ayakları ne kadar büyükse, cinsel organları da o kadar büyük olur 
Bilimsel olarak erkeklerin ne burnu, ne ayakları, ne de ellerinin büyüklüğü ile cinsel organları arasında bir bağlantı yok.

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