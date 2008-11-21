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Sağlık

Cinsellik burundaymış

Erkek ve kadınların cinsel davranışlarının burun tarafından belirlendiği ortaya çıktı.

21 Kasım 2008 02:00

Erkek ve kadınların cinsel davranışlarının burun tarafından belirlendiği ortaya çıktı. 

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Kadın ve erkeğin cinsel davranışlarındaki farkın, beyinden değil burundan kaynaklandığı öne sürüldü. Burunda bulunan küçük bir organın, dişi ve erkeği farklı cinsel davranışlara yönlendirdiği tespit edildi.

İngiliz Nature Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, Amerikalı bilim insanları, genetik yöntemle burundaki organı devre dışı bırakan TRPC2 geninden yoksun fare üretti.

Bu minik organda, sinirlerde cinsel tepki ve saldırganlığı tetikleyen temel bazı kokuları algılayan sayısız hücre bulunuyor. Bilim adamları genleriyle oynadıkları farenin çok farklı davrandığını, dişilerin havaya kaldırdığı kalçalarını koklayarak ve güçlü çığlıklar atarak arkalarından koşturduğunu gözlemledi. Araştırmacılar, genetik değişime uğramış farenin yaptıklarını kontrol etmek için normal bir farenin burnundaki organı ameliyatla aldılar ve onun da aynı şeyi yaptığını gördüler.

Deney, kadınlar ile erkeklerin neden farklı cinsel davranışlar gösterdiğini anlamak açısından yararlı oldu. Burundaki sözü edilen organ sayesinde kadınların cinsel dürtülerinin bastırıldığı anlaşıldı.

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