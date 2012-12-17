Cinselliğin konuşulduğu konferans basıldı

Kosovo 2.o Dergisi tarafından Priştine'de düzenlenen 'Cinsellik' konulu konferans maskeli kişiler tarafından basılırken, salon tahrip edildi.

Kosova 2.o dergisinin başyazarı Besa Luci, konferans salonunu 20 kadar maskeli kişinin bastığını, salondaki sandalyeleri kırdıklarını anlattı. Salonun dışında toplanan Öğrenci Barışı talebe örgütü, Plisat Priştine spor klübü amigo ve taraftarları ile aşırıcı dinci gençlerin salondaki katılımcılara saldırı girişimi polis tarafından engellendi. Polisin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Avrupa Birliği ’nin Kosova Özel Temsilcisi Ofisi temsilcisi Samuel Zbogar saldırıyı kınadı. Cinsel konulu tartışmaların yer aldığı derginin 4’üncü sayısı Cuma günü dağıtılmaya başladı. Bu sayıda lezbiyen ve homoseksüellere yer verilmişti. (Turan Kasap/ DHA)