Cinselliğin 9 altın kuralı

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için yapılması gerekenler arasında; çiftlere öneriler, aşk oyunları, seks konuşmaları, uzun süren ön sevişme ve fantezi keşfetme taktikleri de var. Dr. A. Cem Keçe, cinselliğin 9 altın kuralını anlattı.



1- Partnerinizle seks konuşun



Eşinizle konuşarak, kafanızdaki kaygı ve korkuları, üzüntüleri, geçmişte yaşadığınız üzücü olayları, isteklerinizi kesin ve net bir dille eşinize anlatın. Cinsellikten beklentilerinizi veya fantezilerinizi eşinizle paylaşmanız, cinsel sorunlarınızı çözmenize yardımcı olur. Cinsel yaşamınızdaki sorunların en iyi ilacı, kesinlikle daha iyi bir iletişimdir.



2- Aç karnına sevişmeyin



Tatlı konuşmalar, yumuşak yastıklar ve dinlendirici bir müzik, cinsel enerjinizi artıracak ideal bir ortam yaratır.



• Yemekten sonra, yorgun, aç ve kızgınken, cinsel ilişkiden kaçının, çünkü bu durumlar, cinsel enerjinizde dengesizliğe neden olabilir.



• Sevişmeden yarım saat önce tuvalete girin.



• Sevişmeden önce ve sonra çok çalışmayın.



3- Aşk oyunları oynayın



Eşinizle ilişkinizin eskisi gibi arzulu, heyecanlı ve zevkli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hatta zamanla birbirinizden uzaklaşıyor musunuz? Yanıtlarınız “Evet!” ise, ilişkinizin ilk günlerinde hissettiğiniz arzuyu, heyecanı ve romantizmi yeniden yaşamaya ne dersiniz? Ateşinizi yeniden alevlendirmenizin tek yolu; aşk oyunları;



• Sadece kendi isteklerinize yoğunlaşın.



• Eşinizin kulağına hoş sözler fısıldayın.



• Rahat ama seksi giyinin.



• Beklenmeyeni yapın.



• Yeni bir yer deneyin.



• Duygularınızı saklamayın.



• Konuşmadan harekete geçin.



• Buz ya da filmler işinize yarayabilir.



• Farklı pozisyonlar deneyin.



4- Kahve içmeyin, sarhoş olmayın!



Beslenme alışkanlığınız, hem sağlığınız için hem de cinsel yaşamınız için son derece önemlidir. Bu nedenle mutlu bir cinsel yaşam için mutlaka sağlıklı ve cinsel iştahı artırıcı şekilde beslenmeniz gerekir. Bedeninizle sinir sisteminiz, salgı bezleriniz ve iç organlarınız arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu nedenle alkol, sigara ve kafeinli içecekler, cinsel hayatınızı çok olumsuz etkiler.



5- Kendinize ve seksinize güvenin



Eğer kendinize olan güveninizde eksiklik varsa, cinsel ilişki sırasında rahat olmanız beklenemez. Cinsel istek bozukluğunuzun arkasında ağır bir patoloji yoksa, cinsel isteksizliğinizin nedeni; cinsel fantezi ve arzularınızın farkına varamayışınızdır. Bu arzuların, sizde suçluluk ya da utanç yaratması, sağlıklı ve mutlu seyreden yaşamanızı olumsuz etkiler.



6- Ön sevişmeye zaman ayırın



Daha uzun, duyarlı ve keyifli bir cinsellik yaşamak; erkeklerde, boşalmanın denetim altına alınmasına, kadınlarda ise, daha kolay orgazma ulaşılması için son derece gerekli olan ön sevişmeye bağlıdır. Bu nedenle, ön sevişmeye yeteri kadar zaman ayırırsanız, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamın kapılarını aralamış olursunuz.



7- Birbirinize dokunun



Çiftler için, cinselliğin korku verici yanları vardır, ancak cinsellik, sevgi ve şefkat dolu dokunuşlarla kombine edilince, korkutucu olmaktan çıkar. Eşinizle birbirinizin vücudunu iyi tanımak için; göz kapaklarınıza, dudaklarınıza, yüzünüze, göğüslerinize, ellerinize, kalçalarınıza, bacaklarınıza, ayak parmaklarınıza kadar cinsel haz alarak ve vererek sevgiyle dokunmanız şarttır.



8- Eşinize saygı duyun



Eşine karşı sevgi ve saygısı olmayan çiftlerin sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamlarının olması beklenemez. Sevgi ve saygı, eşinizle aranızdaki cinsel yakınlaşmayı artırır. Birbirinizi okşamanız, sevmeniz; birbirinize masaj yapmanız, eşinizle birbirinize olan sevginizi, fiziksel olarak göstermenizi sağlar.



9- Sekse konsantre olun



Cinsellik mekanik veya teknik bir olay olmadığı için, cinsel ilişki sırasında dikkatinizin tamamını eşinize ve cinsel eylemlerinize yönlendirmeniz çok önemlidir. Cinsel ilişki sırasında, aklınızın başka bir yerde olması, zihniniz ve bedeniniz için uygun olmayan bir durumdur. Cinselliğe iyi konsantre olamamanız, ilişkiden haz almanızı engeller.

